Мужчину, устроившего стрельбу, задержали в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-11T09:23:14+03:00

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В воскресный день жителей СНТ «Озерное» напугали выстрелы. Житель одного из домов решил пострелять по мишеням. Но вместо этого мужчина открыл стрельбу по жилым домам. Из-за его стрельбы пострадало несколько окон жилых домов. К счастью, никто не пострадал. Соседи вызвали полицию. К поимке стрелка подключился СОБР. Очень скоро его задержали. Выяснилось, что у мужчины есть разрешение на хранение огнестрельного оружия. Однако местный житель был пьян.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье хулиганство,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителя доставили в следственный изолятор, огнестрельное оружие изъяли. Ему может грозить штраф от 300-500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU