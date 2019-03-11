Выселили из трехкомнатной квартиры за неуплату ЖКХ: жителя города Зима отправили в общежитие

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-11T11:24:30+03:00

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Трехкомнатную квартиру на общежитие не по своей воле променял житель города Зима в Иркутской области. Выселили его из комфортного жилья приставы по решению суда. С иском по этому поводу обратилась администрация города.

-Два года этот человек игнорировал выставленные счета за потребление воды, отопления и электроэнергии в квартире, предоставленной по социальному найму - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, - Сумма задолженности составила около 200 тысяч рублей. Администрация обратилась в суд с иском. Зиминский городской суд, тот постановил выселить неплательщика из трехкомнатной квартиры в комнату общежития.

Судебный пристав вручил должнику требование о выселении и объяснил: если решение суда исполнено добровольно не будет, то это мало что изменит. Квартиру вскроют, а замок на входной двери сменят. Поняв, что ситуация очень серьезна, должник сам собрал вещи и переехал в общежитие. Теперь уже УК готовит на него иск на взыскание платы за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU