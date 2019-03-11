СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-11T17:02:05+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 12 марта днем +3, на дорогах - гололедица Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 12 марта - переменная облачность, снега синоптики не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный, днем сменится на северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура в городе ночью -9,-11, днём воздух прогреется до +1, +3 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем в северных и верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 12 марта подует юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -9,-14, в пониженных формах рельефа -19,-24. Днём ожидается -1,+4, при облачной погоде -2,-7.

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 12 марта. На Приангарье обрушится сильный западный, северо-западный ветер до 11-16 м/с. А на дорогах региона будет гололед. Водители, будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU