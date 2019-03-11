2019-03-11T17:02:05+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 12 марта днем +3, на дорогах - гололедица

По области – ветер 16 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 12 марта днем +3, на дорогах - гололедицаПрогноз погоды в Иркутске: 12 марта днем +3, на дорогах - гололедицаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 12 марта - переменная облачность, снега синоптики не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный, днем сменится на северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура в городе ночью -9,-11, днём воздух прогреется до +1, +3 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем в северных и верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 12 марта подует юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -9,-14, в пониженных формах рельефа -19,-24. Днём ожидается -1,+4, при облачной погоде -2,-7.

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 12 марта. На Приангарье обрушится сильный западный, северо-западный ветер до 11-16 м/с. А на дорогах региона будет гололед. Водители, будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и обменяй на пачку сливочного масла
Баллоны с ртутью вывезли с промплощадки «Усольехимпрома»
Следователи будут искать женщину, которая оставила ребенка в подъезде с помощью генетической экспертизы
Выселили из трехкомнатной квартиры за неуплату ЖКХ: жителя города Зима отправили в общежитие
13 марта купи зеленый номер «Комсомолки» и получи в подарок пакетик семян
Мужчину, устроившего стрельбу, задержали в Иркутске
Четыре года колонии - за подделку документов и контрабанду леса в Китай получила жительница Братска
Брошенного младенца нашли в подъезде дома в Бурятии
В рамках книжного фестиваля пройдет показ фильма иркутского режиссера «Человек, который удивил всех»
Чемпионат России по самбо: бронзу завоевал иркутянин
В Иркутске утром 11 марта пробки 7 баллов: авария на ул. Боткина
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 13 марта посвятят фотографу, запечатлевшему приезд цесаревича в Иркутск
Прогноз погоды в Иркутске: 11 марта в городе +3
Рэпер Мот выступит в Иркутске
Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому
Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП
Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне
Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться
Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»