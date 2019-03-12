2019-03-12T03:32:28+03:00
Спорт

Первенство России по дзюдо: иркутяне завоевали две бронзовые медали

Спортсмены тренируются у Эргаша и Фотеха Махмадбековых
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по дзюдо: иркутяне завоевали две бронзовые медали. Фото: Минспорта Иркутской областиПервенство России по дзюдо: иркутяне завоевали две бронзовые медали. Фото: Минспорта Иркутской области
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Первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет завершилось накануне в Екатеринбурге. Иркутские спортсмены удачно выступили на соревнованиях и завоевали две бронзовые медали.

- Рамазан Абдулаев из Иркутска занял третье место в весовой категории 60 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В схватке за бронзу Рамазан на последних секундах обошел москвича Обида Джебова. Второе место в этой категории у Аюба Блиева из Краснодарского края. Золотая медаль у Дамира Меремова из республики Адыгея. Еще одну боронзу судьи решили присудить Ивану Долгих из Свердловской области.

Второй спортсмен из столицы Приангарья Мурад Чопанов выступал в весе 66 кг. У него также третье место. Еще одна бронзовая награда – у Ильгиза Исхакова из Санкт-Петербурга. Победителем признан Армен Тадевосян, серебро у Егиаза Карапетяна из Алании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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