2019-03-12T04:39:50+03:00
Происшествия

Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя пытались незаконно вывезти из Иркутска

Стоимость меха оценивается свыше 1,5 миллиона рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя хотели незаконно вывезти из ИркутскаЗадержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя хотели незаконно вывезти из ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Остановили на посту ДПС. При проверке автомобиля «Рено Премиум» в полуприцепе полицейские нашли шкурки пушного зверя. Как выяснилось позже это были 590! шкурок соболя, которые перевозили без необходимых документов.

- Примерная стоимость груза – свыше 1.5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Установлено, что ценный груз везли из Иркутска в Забайкальский край.

Товар изъяли, выясняются все обстоятельства нелегальной перевозки соболя.

- За нарушение правил транспортировки грузов, подлежащих ветеринарному надзору, госинспекторы Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора привлекли водителя к административной ответственности, - сообщают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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