Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя пытались незаконно вывезти из Иркутска

СЕГОДНЯ 04:34 2019-03-12T04:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Остановили на посту ДПС. При проверке автомобиля «Рено Премиум» в полуприцепе полицейские нашли шкурки пушного зверя. Как выяснилось позже это были 590! шкурок соболя, которые перевозили без необходимых документов.

- Примерная стоимость груза – свыше 1.5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Установлено, что ценный груз везли из Иркутска в Забайкальский край.

Товар изъяли, выясняются все обстоятельства нелегальной перевозки соболя.

- За нарушение правил транспортировки грузов, подлежащих ветеринарному надзору, госинспекторы Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора привлекли водителя к административной ответственности, - сообщают в ведомстве.

Читайте также:

Мужчину, устроившего стрельбу, задержали в Иркутске

ИСТОЧНИК KP.RU