Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя пытались незаконно вывезти из Иркутска
Остановили на посту ДПС. При проверке автомобиля «Рено Премиум» в полуприцепе полицейские нашли шкурки пушного зверя. Как выяснилось позже это были 590! шкурок соболя, которые перевозили без необходимых документов.
- Примерная стоимость груза – свыше 1.5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Установлено, что ценный груз везли из Иркутска в Забайкальский край.
Товар изъяли, выясняются все обстоятельства нелегальной перевозки соболя.
- За нарушение правил транспортировки грузов, подлежащих ветеринарному надзору, госинспекторы Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора привлекли водителя к административной ответственности, - сообщают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU