Спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу международном турнире по вольной борьбе
Житель Осинского района Иркутской области вернулся с международного турнира по вольной борьбе среди юниоров с бронзовой медалью. Соревнования, посвященные памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, проходят уже в седьмой раз.
Проводили турнир в Якутске. Бороться за медали приехали спортсмены 30 команд из Болгарии, Греции, Азербайджана, Армении, Ирана, США, Казахстана, Монголии, Польши и других стран.
- Юрий Иванов выступал в весовой категории 92 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта по Иркутской области. – Он занял третье место.
Юрий Иванов сейчас тренируется в Иркутске у Руслана Борокшонова и Баира Ильина, но не забывает и своего первого наставника - Александра Хаптагаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU