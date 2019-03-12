2019-03-12T05:06:31+03:00
Спорт

Спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу международном турнире по вольной борьбе

Соревнования проходили в Якутске
Мария КНЯЗЕВА
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Житель Осинского района Иркутской области вернулся с международного турнира по вольной борьбе среди юниоров с бронзовой медалью. Соревнования, посвященные памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, проходят уже в седьмой раз.

Проводили турнир в Якутске. Бороться за медали приехали спортсмены 30 команд из Болгарии, Греции, Азербайджана, Армении, Ирана, США, Казахстана, Монголии, Польши и других стран.

- Юрий Иванов выступал в весовой категории 92 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта по Иркутской области. – Он занял третье место.

Юрий Иванов сейчас тренируется в Иркутске у Руслана Борокшонова и Баира Ильина, но не забывает и своего первого наставника - Александра Хаптагаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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