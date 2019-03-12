2019-03-12T07:07:42+03:00
Происшествия

В Братске осудили мужчину, который совершил два убийства

Он получил 15 лет колонии строгого режима
Олег ФЕДОРОВ
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В Братске осудили мужчину, который совершил два убийства.В Братске осудили мужчину, который совершил два убийства.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Братский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя. Следователи установили, что 30 июня прошлого года мужчина в компании своих друзей распивал спиртное в квартире на улице Пихтовая в Братске. В какой-то момент в компании вспыхнула ссора, мужчины начали драться, а затем злоумышленник схватил со стола кухонный нож и зарезал своего приятеля. От полученных ранений молодой человек скончался на месте. Это произошло на глазах третьего мужчины, который пообещал все увиденное рассказать полиции. Чтобы не допустить этого, убийца задушил его и покинул квартиру.

- Злоумышленника задержали по горячим следам,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Он сразу признался в двойном убийстве.

Теперь, ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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