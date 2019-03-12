2019-03-12T06:51:54+03:00
Происшествия

Двое налетчиков ограбили АЗС в Иркутске

Ими оказались двое местных жителей 18 и 19-ти лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое налетчиков ограбили АЗС в Иркутске.Двое налетчиков ограбили АЗС в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске произошло дерзкое ограбление. Двое неизвестных напали АЗС в Ленинском районе областного центра. Это произошло в ночь с 5 на 6 марта.

Грабители в духе голливудских фильмов ворвались на заправку. Скрывая свои лица под масками, и угрожая оружием, нападавшие потребовали у кассира отдать всю выручку. После чего скрылись в неизвестном направлении. Добычей преступников стали 3 тысячи рублей.

- Прибывшие на место ограбления сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения и составили описание разбойников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Спустя сутки их удалось задержать.

Нападавшими оказались двое местных жителей 18 и 19-лет. При обыске у молодых людей нашли оружие, газовый пистолет, которым они запугивали кассира. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Они выясняют все подробности случившегося, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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