2019-03-12T08:30:40+03:00
Происшествия

Транспортная полиция задержала двух наркоторговцев в Иркутске

Злоумышленники были вооружены
Олег ФЕДОРОВ
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Транспортная полиция задержала двух наркоторговцев в Иркутске.Транспортная полиция задержала двух наркоторговцев в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Двух жителей Иркутска задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и бойцы транспортного ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области. За мужчинами давно наблюдали, ранее один из них 42-летний иркутянин неоднократно отбывал наказания за аналогичные преступления. Оперативники задержали их и отправились на обыски их жилищ. Это оказался по настоящему «крупный улов». Сыщики обнаружили в квартире "торговцев смертью" более 30 свертков с героином, а также огнестрельное оружие.

- У злоумышленников нашли и изъяли обрез охотничьего ружья и боевые патроны к нему,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Кроме того, у одного из задержанных дома хранился муляж оборонительной гранаты.

Вдобавок ко всему полицейские нашли у наркоторговцев деньги, которые добыли от продажи наркотиков и другими преступными путями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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