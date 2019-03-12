Транспортная полиция задержала двух наркоторговцев в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-12T08:30:40+03:00

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Двух жителей Иркутска задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и бойцы транспортного ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области. За мужчинами давно наблюдали, ранее один из них 42-летний иркутянин неоднократно отбывал наказания за аналогичные преступления. Оперативники задержали их и отправились на обыски их жилищ. Это оказался по настоящему «крупный улов». Сыщики обнаружили в квартире "торговцев смертью" более 30 свертков с героином, а также огнестрельное оружие.

- У злоумышленников нашли и изъяли обрез охотничьего ружья и боевые патроны к нему,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Кроме того, у одного из задержанных дома хранился муляж оборонительной гранаты.

Вдобавок ко всему полицейские нашли у наркоторговцев деньги, которые добыли от продажи наркотиков и другими преступными путями.

ИСТОЧНИК KP.RU