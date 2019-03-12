2019-03-12T09:54:18+03:00
Происшествия

Около 100 тысяч рублей украли из почтового отделения в Иркутской области

Грабители обчистили здание почты села Куватка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Около 100 тысяч рублей украли из почтового отделения в Иркутской области.Около 100 тысяч рублей украли из почтового отделения в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Придя рано утром на работу, почтальоны села Куватка в Братском районе обнаружили, что неизвестные вскрыли замки и похитили из кассы около 100 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сыщики начали отрабатывать версию о заезжих гастролерах. Так и вышли на след ранее судимого 26-летнего жителя Усть-Илимска.

- Позже был задержан и второй грабитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они оба признали свою вину.

Воры уже возместили ущерб почтовому отделению и вернули деньги. Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии. Во время поездки он "обогатился" на 18 тысяч рублей. Подробнее.

Угнали иномарку и потребовали выкуп: троих вымогателей задержали в Иркутске. Трое неизвестных отобрали у иркутянина автомобиль в Ленинском районе города. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области
Транспортная полиция задержала двух наркоторговцев в Иркутске
Вора, похитившего с потерянной карточки 7 тысяч рублей, задержали в Иркутске
В Братске осудили мужчину, который совершил два убийства
Новинка от «Комсомолки»: специальный выпуск «Сканворды, судоку, кроссворды»
Двое налетчиков ограбили АЗС в Иркутске
Спортсмен из Иркутской области завоевал бронзу международном турнире по вольной борьбе
Задержали инспекторы ГИБДД: 590 шкурок соболя пытались незаконно вывезти из Иркутска
Всероссийский театральный марафон 17 марта стартует в Иркутске
Первенство России по дзюдо: иркутяне завоевали две бронзовые медали
Прогноз погоды в Иркутске: 12 марта днем +3, на дорогах - гололедица
Парковку грузовиков и автобусов запретят на улице Ширямова в Иркутске