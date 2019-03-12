Около 100 тысяч рублей украли из почтового отделения в Иркутской области
Придя рано утром на работу, почтальоны села Куватка в Братском районе обнаружили, что неизвестные вскрыли замки и похитили из кассы около 100 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сыщики начали отрабатывать версию о заезжих гастролерах. Так и вышли на след ранее судимого 26-летнего жителя Усть-Илимска.
- Позже был задержан и второй грабитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они оба признали свою вину.
Воры уже возместили ущерб почтовому отделению и вернули деньги. Полицейские продолжают выяснять подробности случившегося. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU