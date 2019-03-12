2019-03-12T10:32:22+03:00
Общество

Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области

Инспекторы МЧС призывают помнить о мерах безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжается ранняя весна. Из-за постоянных плюсовых температур лед на водоемах тает быстрее обычного. Поэтому, МЧС Иркутской области приняло решение о закрытии двух зимних переправ.

- Запрещена эксплуатация ледовой трассы через реку Малая Белая возле села Лохово Черемховского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме того была закрыта переправа через реку Тира в поселке Верхнемарково Усть-Кутского района.

Всего в Иркутской области остается 51 ледовая дорога. Спасатели напоминают, что выезд на лед вне переправ может привести к трагичным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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