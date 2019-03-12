Цветок из Красной книги распустился в иркутском ботаническом саду
Цветок тилландсия Диера впервые распустился в оранжерее иркутского ботанического сада. Это редкое растение встречается только в тропических и субтропических мангровых лесах Эквадора. Из-за этого оно занесено в Международную Красную книгу, а в России есть только три ботанических сада, где оно представлено. Помимо иркутского сада это Ботанический сад МГУ и Ботанический сад БИН РАН в Санкт-Петербурге. Но самое удивительное это то, что тилландсия Диера распустилась в суровых сибирских условиях.
- Сотрудники сада создали такие оптимальные условия, в которых они растут в мангровых лесах Южной Америки, - сообщили в пресс-службе Иркутского государственного университета. – Благодаря этому сохраняются растения, которые находятся под угрозой вымирания.
Ученые надеются, что с помощью отработанных технологий по ухаживанию за прихотливыми растениями, они смогут не только сохранить, но и увеличивать их количество в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU