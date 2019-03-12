2019-03-12T11:40:27+03:00
Происшествия

Бывшего полицейского, который устроился на работу по фальшивым документам, осудили в Бурятии

Он принес в отдел кадров поддельный диплом о начальном профессиональном образовании
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Бывшего полицейского, который устроился на работу по фальшивым документам, осудили в Бурятии.Бывшего полицейского, который устроился на работу по фальшивым документам, осудили в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии вынесли приговор экс-полицейскому, который два года работал по фальшивым документам. С марта 2017 года мужчина служил постовым патрульным в Северобайкальске, до тех пор, пока его обман не раскрыли.

Сыщики выяснили, что устраиваясь в полицию, мужчина предоставил ненастоящий диплом о своем начальном профессиональном образовании.

- Собранных доказательств хватило для вынесения приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – По решению суда его осудили на 8 месяцев исправительных работ.

Кроме того, бывшему полицейскому предстоит ежемесячно выплачивать 5% от своей зарплаты в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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