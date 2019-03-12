Житель Усолья перевел мошеннику около 30 тысяч рублей за несуществующую запчасть
Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попался 31-летний усольчанин. Мужчина искал в сети коробку передач для своей иномарки и разместил объявление на одном из сайтов купли-продажи.
На него откликнулся жулик, который представляясь продавцом запчастей, предложил сибиряку купить необходимую деталь с большой скидкой. Мошенник обманул мужчину, выслав покупателю фальшивые документы от лица настоящей фирмы.
- После того, как лжепокупатель получил 28 тысяч рублей, его телефон стал недоступен, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Обратившись в фирму, усольчанин узнал, что такой продавец там никогда не работал. А указанные реквизиты недействительны.
Сыщики проводят доследственную проверку и выясняют все подробности случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU