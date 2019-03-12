СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-12T13:37:31+03:00

С 12 по 15 марта ограничат движение по улице Воронежская в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на три дня частично ограничат движение по улице Воронежская.

- С 12 по 15 марта будет ограничено движение на перекрестке улиц Левый берег Каи и Воронежская, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU