С 12 по 15 марта ограничат движение по улице Воронежская в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске на три дня частично ограничат движение по улице Воронежская.
- С 12 по 15 марта будет ограничено движение на перекрестке улиц Левый берег Каи и Воронежская, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях.
Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.
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ИСТОЧНИК KP.RU