2019-03-12T13:33:05+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 13,14 и 15 марта в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололед

На три дня зима вновь вернется в Приангарье
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 13,14 и 15 марта в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололедМЧС предупреждает: 13,14 и 15 марта в Иркутской области ожидается ветер, снег и гололедФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области опять похолодает. Зима никак не хочет уступать свои права. Это подтверждают и метеорологи, по их данным жителям Приангарья стоит ожидать ухудшения погоды с 13 по 15 марта.

По области 13 марта будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха опустится до -5, -10 градусов, а при прояснении и того холоднее, -15, -20.

- 14 марта в регионе ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный снег, в западных и северных районах порывы ветра 13-18 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Возможны слабые метели, в южных районах температура воздуха в ночные часы -7,-12, при прояснении -17, -22.

15 марта в Иркутской области вновь будет облачно, в отдельных районах выпадет снег, ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометра покажут -4,-9. А вот днем потеплеет до +4, +9.

Спасатели советуют туристам отложить походы в горы из-за угрозы схода лавин. А водителей призывают быть бдительными на дорогах и учитывать возможный гололед на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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