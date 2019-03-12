2019-03-12T15:13:46+03:00
Общество

Иркутский планетарий приглашает бесплатно понаблюдать Луну и Марс

«Астрономические выходные» пройдут в Листвянке 16 марта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутский планетарий приглашает бесплатно понаблюдать Луну и Марс.Иркутский планетарий приглашает бесплатно понаблюдать Луну и Марс.Фото: Иван МАРКОВ
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В субботу 16 марта с 20.00 до 22.00 в Листвянке пройдет очередной вечер проекта «Астрономические выходные». Иркутский планетарий приглашает всех желающих бесплатно посмотреть через телескопы на Луну и Марс.

- Мероприятие будет сопровождаться публичной лекцией, - сообщили в пресс-службе Иркутского планетария. – Кроме того будут участникам раздадут информационные листовки.

Телескопы, установят на площади напротив гостиницы «Маяк». По словам организаторов, в случае непогоды наблюдения перенесут на то же время 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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