Прогноз погоды в Иркутске: 13 марта днем +4

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-12T16:33:09+03:00

По области – усиление ветра до 14 м/с

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В Иркутске 13 марта - переменная облачность, временами будет идти небольшой снег. Ветер в среду ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -6,-8, днём воздух прогреется до +2, +4.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ¬- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, иногда порывы будут достигать 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -5,-10, при прояснении -15,-20. Днём по прогнозам синоптиков 0, +5, при облачной погоде -2,-7.

Метеорологи предупреждают: в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

ИСТОЧНИК KP.RU