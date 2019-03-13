Выставка «Байкальские жители» откроется в Иркутске 14 марта

СЕГОДНЯ 03:31 2019-03-13T03:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея откроется выставка «Байкальские жители». Эта небольшая экспозиция будет частью проекта «Священное море Сибири». Главный жанр «Байкальских жителей» - портрет.

- Среди имен, представленных на выставке, лучшие представители иркутской живописной школы из собрания музея, - рассказали в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Аркадий Гутерзон, Евтей Симонов, Глеб Богданов, Анатолий Костовский, Николай Житков, Владимир Тетенькин, Юрий Митькин, Галина Новикова.

Будут на вернисаже и портреты тружеников, отражающие 60-80-е годы прошлого века, и лица людей, чувствующих свою гармонию с природой или же наоборот бросающие ей и принимающие ее вызов.

Открытие намечено на 14 марта. Начало в 16.00. На открытие вход свободный. А посмотреть на работы выдающихся сибирских мастеров можно будет до 9 июня.

Читайте также:

Мельница в Иркутске 2019: российская фолк-рок-группа выступит 1 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU