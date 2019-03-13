2019-03-13T03:52:14+03:00
Происшествия

Очередной пожар произошел 13 марта на территории бывшего химического завода в Иркутской области

Возможные причины- неосторожное обращение с огнем
Мария КНЯЗЕВА
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Очередной пожар произошел 13 марта на территории бывшего химического завода в Иркутской областиОчередной пожар произошел 13 марта на территории бывшего химического завода в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Около 3.00 в ночь на 13 марта загорелось заброшенное трехэтажное здание на территории бывшего «Усольехимпрома».

- Загорелся мусор, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Потребовалось десять минут, чтоб погасить открытое пламя потребовалось менее 10 минут. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности тоже.

На этот раз территория пожара оказалась не маленькой – 60 кв. метров. Предположительные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем посторонними лицами, которых на территории бывшего завода быть, в принципе, не должно.

Напомним, что это уже не первый пожар, установлен режим ЧС с 7 февраля, баллоны с ртутью уже начали вывозить. Однако, пожары в неэксплуатируемом здании все еще опасны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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