2019-03-13T04:18:03+03:00
Звезды

Премьера нового спектакля 16 марта пройдет в Иркутском ТЮЗе

Спектакль поставили по произведению Михаила Лермонтова
Мария КНЯЗЕВА
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Премьера нового спектакля 16 марта пройдет в Иркутском ТЮЗе. Фото: Иркутский ТЮЗ им. А. ВампиловаПремьера нового спектакля 16 марта пройдет в Иркутском ТЮЗе. Фото: Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова
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В Иркутске 16 марта в Театре юного зрителя им. А. Вампилова состоится премьера спектакля по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Это будет новая редакция знаменитого романа, которая расскажет кто же такой Печорин. Почему ему все время «и скучно, и грустно», почему он никого не любит. В основу спектакля вошли три главы романа — «Бэла», «Максим Максимыч» и «Княжна Мери».

- «Герой нашего времени» — это философское произведение, ставящее перед зрителем важнейшие вопросы о смысле жизни, о роли фатума, - отмечают в театре. - Присутствие романтической линии в романе дает зрителю возможность увидеть и почувствовать насколько увлекательна и волнительна, но в тоже время трагична любовь в жизни Героя.

Над постановкой трудились режиссер Иван Колдаре из Москвы, художник-постановщик Наталья Елесина, музыкальное оформление – Павел Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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