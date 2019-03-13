2019-03-13T04:49:29+03:00
Общество

Новые арт-объекты появятся на улицах Иркутска

Это работы-победители фестиваля «Артбухта. Лимитация»
Мария КНЯЗЕВА
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Новые арт-объекты появятся на улицах Иркутска. Фото: администрация г.ИркутскаНовые арт-объекты появятся на улицах Иркутска. Фото: администрация г.Иркутска
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В Иркутске завершился XIII Всероссийский архитектурный фестиваль «Артбухта. Лимитация». Участвовали в нем 20 команд из Иркутска, Санкт-Петербурга и Москвы. Это были как студенты, так и практикующие архитекторы, и дизайнеры.

- Гран-при фестиваля заняла иркутская команда «TG» с арт-объектом «Крылья Бахуса», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - И в тройке финалистов – команды из областного центра. На первом месте - команда «П(R)Art-ы» с проектом «ПОГОВОРИМ?». На втором – «Спектр» и их проект «LEGOтекарь». Кстати, эта же команда выиграла приз зрительских симпатий.

Третье место судьи отдали «КУРКУМЕ» и их объекту «Разделяй и властвуй». Еще две команды «REBRO» и «UrbanMafia» были отмечены благодарностями. Как отмечают в администрации, арт-объекты победителей в скором времени появятся на улицах города. Их разместят на локальных общественных пространствах и территориях жилых дворов в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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