Стой, буду стрелять! Полицейские прикрыли нарколабораторию в садоводстве под Иркутском

СЕГОДНЯ 05:16 2019-03-13T05:24:12+03:00

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Готовил наркотики в бане. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области, спецподразделения регионального Главка полиции, спецназа «Гром» пресекли изготовление наркотических средств в одном из садоводств под Иркутском.

Подозреваемый не хотел так просто сдаваться в руки полицейских. Заскочил в свой автомобиль и пытался скрыться. При этом устроил ДТП с полицейским автомобилем. Но и это его не остановило. Пришлось стрелять. В воздух. Выстрел подействовал на беглеца отрезвляюще, он сдался. Никто во время задержания не пострадал.

- В бане на участке, где проживает 31-летний мужчина, были обнаружено и изъято специализированное химическое оборудование, предположительно применявшееся для производства наркотиков: стеклянные колбы, электронные весы, вытяжка, измеритель кислотности, магнитная мешалка и респираторы, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Иркутской области.

Также был обнаружен тайник в лесу вблизи Голоустнинского тракта, через который были попытки сбыть наркотики, а в нем - 350 граммов запрещенного вещества.

Действия подозреваемого попадают под часть 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU