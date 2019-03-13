2019-03-13T09:15:37+03:00
Общество

Фермер из Иркутского района не хотел прививать своих домашних животных

Из-за этого могла возникнуть угроза гибели животных
Олег ФЕДОРОВ
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Ветеринары смогли проникнуть в личное подсобное хозяйство только с помощью приставов. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.Ветеринары смогли проникнуть в личное подсобное хозяйство только с помощью приставов. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
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Хозяин животноводческой фермы возле поселка Маркова под Иркутском категорически отказывался ставить обязательную вакцину своим питомцам. У него около 70 свиней и овец. По закону "о личных и подсобных хозяйствах" он должен ежегодно обращаться на ветеринарную станцию чтобы санитары привили животных. Но он мало того что не сделал это, так еще и не пускал ветеринаров в подсобное хозяйство. Только под присмотром судебных приставов сотрудники иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных смогли туда попасть. Это процедура необходима, потому что в регионе возможны вспышки инфекции африканской чумы.

- Кроме того, что хозяин животных не обращался на ветеринарную станцию, он еще и не допускал сотрудников к животным,- сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Попасть на территорию его подсобного хозяйства ветеринары смогли только по решению Иркутского областного суда.

Служба ветеринарии Иркутской области намерена обратиться в суд, чтобы привлечь мужчину к административной ответственности. Напомним, что в 2017 году в поселке Хомутово иркутского района наблюдалась вспышка африканской чумы. Из-за страшной инфекции погибло около 5 тысяч свиней. Возбудителя завезли с территории другого региона, а владельцы хозяйств также не проводили вакцинацию домашнего скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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