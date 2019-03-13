СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-13T08:58:13+03:00

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Долгожданное наступление весны, это не только теплые деньки и отдых на природе. В Иркутске началась подготовка к пожароопасному периоду. С начала года по ветхим и аварийным домам областного центра проходят рейды. В подвалах и чердаках убирают горючий мусор. Жителям Иркутска напоминают о правилах безопасности.

- С 15 апреля начнут расчищать городские леса, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Кроме того прорубят просеки. В каждом районе города выберут места для размещения техники и пожарного инвентаря.

Для патрулирования Иркутска и тушения пожаров сформировали 100 специальных групп. В них вошли представители мэрии, полицейские, пожарные и волонтеры. Они заступят на дежурство уже во второй половине марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU