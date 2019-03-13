2019-03-13T09:37:57+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой: в Черемхово пьяный 18-летний водитель-лихач попытался сбежать от полиции

Остановить автомобиль удалось только после выстрелов по колесам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Погоня со стрельбой: в Черемхово пьяный 18-летний водитель-лихач попытался сбежать от полиции.Погоня со стрельбой: в Черемхово пьяный 18-летний водитель-лихач попытался сбежать от полиции.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области погоня за нетрезвым водителем закончилась стрельбой. Черемховские инспекторы ГИБДД заметили «Ford Festiva», иномарка, не смотря на ночное время, ехала с выключенными фарами. Испугавшись наказания, водитель попытался уехать от полицейских. Началась погоня.

Игнорируя все предложения остановиться, лихач только набирал скорость. Не убедил его и предупредительный выстрел в воздух, после чего последовал выстрел по колесам.

- Было прострелено заднее левое колесо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Нарушителем оказался нетрезвый 18-летний молодой человек без водительских прав.

Кроме того, в салоне иномарки были и его 4 друзей. Юный лихач арестован на 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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