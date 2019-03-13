2019-03-13T11:44:36+03:00
Происшествия

Уволенный рабочий убил своего бывшего начальника в Иркутской области

Киргизский мигрант решил отомстить китайскому начальнику, считая, что ему недоплатили
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Уволенный рабочий убил своего бывшего начальника в Иркутской области.Уволенный рабочий убил своего бывшего начальника в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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28-летний гражданин Киргизии работал в одной из фирм Усть-Илимска, когда вдруг узнал, о том, что его начальник решил уволить мужчину. Получив расчет, он пришел в ярость, увидев, что ему заплатили меньше обещанного. Обиженный рабочий задумал отомстить бывшему боссу.

Купив в магазине маску балаклаву и перчатки, он ночью подкараулил экс-начальника. А затем несколько раз ударил его железной трубой по голове. 24-летний молодой человек скончался на месте.

- Гражданин Киргизии подался в бега, но был задержан полицейскими в Новосибирске, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

На время расследования 28-летнего мужчину поместили в изолятор. Сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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