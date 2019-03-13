Легковушка, в которой находились 3 человека, провалилась под лед на Байкале
Автомобиль «Toyota Caldina», в котором ехали три человека, проломила лед в районе поселка Сахюрта. О ЧП стало известно от местного жителя, который увидел это из своего окна и вызвал спасателей.
- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. - Иномарку, которая провалилась передними колесами в промоину, достали с помощью троса и лебедки.
Из-за аномально теплой весны лед тает быстрее обычного. Фото: пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
Спасатели предупреждают, из-за аномально теплой весны лед тает быстрее обычного и становится все опаснее. Это уже четвертый случай провала машины под лед, который произошел за последнюю неделю. Так, 8 марта в районе поселка Сарма автомобиль «Subaru», в котором находились 4 пассажира и водитель чуть ушел под воду при схожих обстоятельствах.
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ИСТОЧНИК KP.RU