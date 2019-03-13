Банду автоугонщиков, похитивших 11 машин, осудили в Ангарске

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-13T12:41:46+03:00

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Ангарский городской суд огласил приговор банде автоугощиков. Почти год трое местных жителей воровали автомобили для перепродажи по фальшивым документам.

Долгое время похитители оставались незамеченными, используя методы конспирации, чтобы не привлекать внимания полицейских.

- В результате серии краж 11 потерпевшим нанесен ущерб около 4 300 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Большая часть угнанных машин уже вернули владельцам.

Собранных сыщиками улик хватило, чтобы доказать вину криминального трио. Главарь банды автоугонщиков получил 7 лет лишения свободы. Двоих его помощников осудили на 5 и 3 года лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU