СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-13T13:57:16+03:00

Эшелон с трофейной техникой сирийских боевиков прибудет в Иркутск 4 апреля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Увидеть боевую технику из Сирии смогут все желающие

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В Иркутск приедет большая передвижная выставка... Да какая! Иркутянам покажут трофейное оружие и военную технику боевиков. Специальный эшелон Министерства обороны РФ прибудет в Приангарье в рамках акции «Сирийский перелом».

- 4 апреля с 10.00 до 12.00 всем желающим покажут более 500 экспонатов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Среди них бронетехника, пушки, холодное и огнестрельное оружие.

Патриотическую акцию приурочили к 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Выставка была открыта в Москве 23 февраля и завершится 8 мая в подмосковном городе Кубинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU