Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье
Многие наслышаны о ворах-карманниках, автоугонщиках и прочих. А в Усолье-Сибирском завелся «вор-строитель». К счастью, ненадолго. Полицейские поймали 40-летнего местного жителя, который похищал электроинструменты.
- В одном из строящихся частных домов он украл строительные инструменты почти на 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во втором случае он разбил окно и вынес из жилого дома, где делали отделку комнат, технику на 64 тысячи рублей.
Вор не успел сбыть часть инструментов, при обыске их изъяли полицейские. На время следствия мужчину поместили в изолятор. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU