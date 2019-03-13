44-летнего мужчину, убившего своего приятеля, задержали в Ангарске

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-13T15:09:56+03:00

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В полицию Ангарска поступил звонок, очевидцы рассказали дежурному, что неизвестный с ножом напал на хозяина квартиры в 85 квартале. От полученных ран он погиб на месте.

- Опросив соседей, патрульные составили ориентировку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На одной из ближайших улиц полицейские заметили мужчину, похожего по описанию и задержали его.

Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сыщики выясняют все причины случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU