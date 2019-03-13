2019-03-13T17:07:31+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метели

В Приангарье – усиление ветра до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метелиПрогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метелиФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске 14 марта - переменная облачность, в ночь на четверг и утром будет идти небольшой снег. Ветер ночью подует западный 3-8 м/с, днём сменит направление и станет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -4,-6, днём воздух прогреется до +6, +8.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём в северных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, юго-западный, днём в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы: ночью до 14 м/с, днём в западных и северных районах до 13-18 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -5,-10, при прояснении -15,-20, в западных районах области при облачной погоде до -1. Днём по области 14 марта +5, +10, местами -4, +1, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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