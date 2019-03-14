2019-03-14T03:23:51+03:00
Спорт

Чемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской области

Соревнования проходили в Бердске
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской областиЧемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Спортсмен из Иркутской области Андрей Сычев достойно представил Приангарье на чемпионате Сибирского федерального округа по жиму лежа. Соревнования проходили в Бердске Новосибирской области.

- Андрей выступал в весовой категории 105 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Занял третье место. Золотая и серебряная медали – у спортсменов Кемеровской области.

Результат Сычева на турнире – 230 килограммов. Андрей родился в Нижнеудинске. Сейчас тренируется в Иркутске у Валерия Володько.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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