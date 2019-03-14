2019-03-14T03:49:36+03:00
Общество

Исполнилось бы 82: день рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в Иркутске

Разные интересные события ждут горожан в этот день
Мария КНЯЗЕВА
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День рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в ИркутскеДень рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в ИркутскеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Певец деревенской прозы, автор «Уроков французского», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Он родился в 1937 году в селе Усть-Уда Иркутской области. Валентину Распутину 15 марта 2019-го исполнилось бы 82 года. Об этой дате на родине писателя не забывают.

В пятницу в Иркутске откроется выставка фотографий с писателем на Байкале в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. В краеведческом музее подведут итоги конкурса инсценировок по его произведениям, будет бесплатный вход в музей В.Г. Распутина, в ТЮЗе пройдет спектакль «Живи и помни» по его повести. А в выходные – лекция в ИГУ и концерт в Иркутской филармонии.

Валентин Григорьевич не дожил 4 часа до своего 78-летия. Он ушел из жизни во сне в московской больнице. Могила писателя находится в Иркутске, на территории Знаменского монастыря. Почтить память писателя можно, принеся на могилу цветы и помолившись в храме о его бессмертной душе.

Подробный список мероприятий на день рождения Распутина с расписанием и адресами смотрите здесь: Валентин Распутин. К 82-летию писателя в Иркутске покажут спектакли, будет бесплатным вход в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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