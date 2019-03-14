В Иркутске пробки 8 баллов утром 14 марта: на дорогах города 8 ДТП

СЕГОДНЯ 04:09 2019-03-14T04:09:01+03:00

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В Иркутске утром 14 марта образовались 8-балльные пробки. На дорогах столицы Приангарья, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» произошли 8 ДТП. Два из них на ул. Рабочего штаба, два на объездной дороге в Ново-Ленино, одна авария на Иннокентьевском мосту, на ул. Советской, ул. Лермонтова, на ул. Безбокова около плотины ГЭС. Там, где отмечены ДТП транспорт едет со скоростью 5-10 км/ч.

По традиции, пробка на подъезде к Глазковскому мосту со стороны Синюшиной горы и Ленинского района. Улицы Челнокова и Профсоюзная на карте также раскрашены красным цветом. Также затор со стороны «Синюшки» в сторону Академического моста. Затруднено движение на ул. Улан-Баторская и Фаворского.

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ИСТОЧНИК KP.RU