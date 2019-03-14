Первенство Европы по боксу 2019: иркутянин прошел в полуфинал

СЕГОДНЯ 04:30 2019-03-14T04:33:28+03:00

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Сейчас во Владикавказе проходит первенство Европы по боксу 2019 среди юниоров и юниорок 19-22 лет. На соревнования приехали более 270 спортсменов из 38 стран. Финальные бои пройдут в выходные. А промежуточные результаты таковы: 15 российских боксеров вышли в полуфинальную стадию соревнований. Среди них есть и Сергей Ярулин из Иркутска. В полуфинал он прошел благодаря победе над итальянцем Джанлуки Руссо.

Вот имена тех, кто продолжит свои выступления в рамках Первенства Европы - Владислав Иванов, Володя Мнацаканян, Алан Абаев, Сергей Ярулин, Алексей Семыкин, Беслан Хамзаев, Вахид Аббасов и юниорки - Мария Шишмарева, Екатерина Дыннник, Кристина Ткачева, Гелюса Галиева, Екатерина Пальцева, Наталия Сычугова, Анастасия Артамонова, Анастасия Шамонова.

- Ярулин выступает в весовой категории 56 килограммов, - сообщает Федерация бокса России. – 15 марта ему предстоит выйти на ринг с Артушем Гомтсяном из Грузии.

Напомним, Сергей занимается боксом уже девять лет. Сначала тренировался в Черемхово под руководством Ивана Сафонова,потом переехал в Иркутск. Сейчас тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец».

ИСТОЧНИК KP.RU