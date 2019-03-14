Жители Ангарска могут сдать использованные батарейки и пакеты 16 марта
В Ангарске в ресурсном центре поддержки общественных инициатив 16 марта пройдет акция «Сдай пакет». С 11.30 до 16.30 все желающие могут сдать на переработку использованные пакеты, севшие батарейки и мелкую бытовую электронику.
- Адрес приема отходов 15 мкр., 36, - сообщают организаторы. – В Ангарске такая акция пройдет впервые.
Однако, чтобы сдать свой «пакет с пакетами», их нужно сначала рассортировать: цветные отдельно, прозрачные отдельно, пузырьковая пленка, пищевая пленка, пакеты из-под молока и кефира, от круп и хлеба.
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ИСТОЧНИК KP.RU