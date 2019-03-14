2019-03-14T07:07:26+03:00
Общество

В отместку брату, сестра сожгла дом брата в Иркутской области

В поселке Тыреть 35-летняя женщина из мести дотла сожгла дом
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В отместку брату, сестра сожгла дом брата в Иркутской области.В отместку брату, сестра сожгла дом брата в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пожарную службу поселка Тыреть поступил сигнал, звонившие рассказали о пожаре в частном доме. Несмотря на усилия спасателей, дом отстоять не удалось.

- 38-летний хозяин сгоревшего здания получил ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сыщики выяснили, что накануне пожара, в доме произошла ссора между пострадавшим и его сестрой.

35-летняя женщина ушла затаив обиду и решила вернуться. Но уже не с пустыми руками, а с канистрой бензина. Облив дом, женщина подожгла деревянное здание.

Полицейские выясняют все подробности произошедшего. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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