В отместку брату, сестра сожгла дом брата в Иркутской области
В пожарную службу поселка Тыреть поступил сигнал, звонившие рассказали о пожаре в частном доме. Несмотря на усилия спасателей, дом отстоять не удалось.
- 38-летний хозяин сгоревшего здания получил ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сыщики выяснили, что накануне пожара, в доме произошла ссора между пострадавшим и его сестрой.
35-летняя женщина ушла затаив обиду и решила вернуться. Но уже не с пустыми руками, а с канистрой бензина. Облив дом, женщина подожгла деревянное здание.
Полицейские выясняют все подробности произошедшего. Проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU