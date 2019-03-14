СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-14T09:09:43+03:00

Иркутская таможня арестовала около 200 меховых шуб из Италии, Греции и Китая. Фото: пресс-служба Сибирского управления федеральной таможенной службы.

Продавец не смог доказать, что шубы попали в Россию легально

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В одном из торговых центров Иркутска прошла проверка. Искали товары, попавшие в страну нелегально. Так у одного из бизнесменов нашли крупную партию заграничных шуб, которую незадекларировали при ввозе в Россию.

- По закону, продавец обязан хранить документы подтверждающие происхождение и приобретение иностранных товаров, - сообщили в пресс-службе Сибирского управления федеральной таможенной службы. – Вся незадекларированная партия изъята.

Из 188 шуб, продавец имел документы лишь на…2 изделия! Теперь меха норки, бобра, песца и соболя из Италии, Греции и Китая поместят под арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU