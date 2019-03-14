СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-14T09:27:10+03:00

Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года началась в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На тушение лесных пожаров в этом году выделили 549 миллионов рублей

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Ранняя весна ускорила наступление пожароопасного периода в Иркутской области. В 2019 году для тушения лесных пожаров привлекут 7 легкомоторных самолетов, шесть Ан-2 и 6 вертолетов Ми-8.

- С 1 февраля началась подготовка 205 пожарных десантников, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – К началу пожароопасного периода их будет 270 человек.

Всего на защиту леса и борьбу с огнем выделили 549,8 миллионов рублей. Кроме того, на покупку новой пожарной техники запланировали еще 148 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU