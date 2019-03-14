Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года началась в Иркутской области
Ранняя весна ускорила наступление пожароопасного периода в Иркутской области. В 2019 году для тушения лесных пожаров привлекут 7 легкомоторных самолетов, шесть Ан-2 и 6 вертолетов Ми-8.
- С 1 февраля началась подготовка 205 пожарных десантников, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – К началу пожароопасного периода их будет 270 человек.
Всего на защиту леса и борьбу с огнем выделили 549,8 миллионов рублей. Кроме того, на покупку новой пожарной техники запланировали еще 148 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU