СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-14T10:27:06+03:00

Жителя Черемхова, с ножом напавшего на своего приятеля, осудили на 6 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Медики спасли мужчину, который едва не погиб от потери крови

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В Черемхова встреча двух приятелей чуть не закончилась трагедией. 24-летний молодой человек пришел в гости к своему знакомому. Ничего не предвещало беды, но через некоторое время между хозяином квартиры и его другом возник конфликт. После словесной перепалки 35-летний мужчина решил проветриться и вышел на балкон. Однако его приятель затаил обиду и решил поквитаться.

- 24-летний гость взял кухонный нож и несколько раз ударил им своего знакомого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Но мужчина выжил, его спасла прибывшая бригада скорой помощи.

За покушение на убийство Черемховский городской суд приговорил мстительного парня к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU