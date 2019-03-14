Жителя Черемхова, с ножом напавшего на своего приятеля, осудили на 6 лет
В Черемхова встреча двух приятелей чуть не закончилась трагедией. 24-летний молодой человек пришел в гости к своему знакомому. Ничего не предвещало беды, но через некоторое время между хозяином квартиры и его другом возник конфликт. После словесной перепалки 35-летний мужчина решил проветриться и вышел на балкон. Однако его приятель затаил обиду и решил поквитаться.
- 24-летний гость взял кухонный нож и несколько раз ударил им своего знакомого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Но мужчина выжил, его спасла прибывшая бригада скорой помощи.
За покушение на убийство Черемховский городской суд приговорил мстительного парня к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU