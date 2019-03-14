2019-03-14T12:02:17+03:00
Общество

Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять

У нее был долг перед банком 366 тысяч рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять. Фото предоставлено УФССП России.Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять. Фото предоставлено УФССП России.
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Жительница Иркутска набрала кредитов в банке и, как водится, не спешила их гасить. За дело взялись судебные приставы. Узнали, что работает барышня в салоне красоты от соседей. Они сказали, что девушка приходит поздно ночью. Возле салона опознали автомобиль ее иностранный «Хендай Солярис» и решили отвезти его на штрафстоянку, чтобы потом пустить с молотка в счет погашения долга. Собирались уже цеплять его тросами, но тут появились молодые люди, которые машину пытались отстоять. Говорили, что знакомые девушки, а сама она на лечении. На помощь приставам прибыл участковый, и они решили процедуру продолжить. Только погрузили автомобиль на эвакуатор и собрались было отъезжать, как вдруг появилась сама неплательщица – живая и здоровая.

- Женщину предупредили, что ее автомобиль арестован в счет погашения 366 тысяч рублей перед банком,- сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Также ей вручили повестку к судебному приставу-исполнителю.

Впоследствии оказалось, что девушка ничем не больна, а скрывалась от приставов на машине, чтобы ее не забрали. Она нигде не работает, а снять арест с машины ей не разрешили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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