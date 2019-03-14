2019-03-14T13:14:36+03:00
Общество

Братский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита А

В образовательном учреждении нашли санитарные нарушения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Братский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита АБратский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита АФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Региональное управление Роспотребнадзора проверило Братский медицинский колледж. Поводом для визита санитарных врачей стала вспышка гепатита А.

- Во время санитарно-эпидемиологического исследования были выявлены нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Образовательное учреждение привлекли к административной ответственности и штрафам на сумму в 40 тысяч рублей.

Напомним, о том, что у двух студентов колледжа обнаружили симптомы кишечной инфекции, стало известно в декабре 2018 года. Тогда в заведении был введен карантин до конца января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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