СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-14T13:36:04+03:00

Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы [видео]

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Незаконной продажей бизнесмен занимался в одном из самых густонаселенных районов Тулуна. Во время оперативной проверки молодого человека задержали с поличным. При нем правоохранители обнаружили вещество, которое, как установили эксперты, является наркотическим средством массой 8 граммов. В квартире подозреваемого полицейские также изъяли два пакета запрещенных веществ, весом более полукилограмма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/697151" frameborder="0"></iframe> 24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне.ГУ МВД по Иркутской области

- Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотических средств. Мужчине грозит лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция Иркутской области напоминает - в регионе проводится акция «сообщи, где торгуют смертью». Жители Приангарья могут позвонить на «телефон доверия». Он работает круглосуточно. Кроме того, о том, что где-то торгуют зельем, можно сообщить на «горячую линию». Всю информацию проверят.

ИСТОЧНИК KP.RU