СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-14T13:55:49+03:00

Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Семейная драма разыгралась в Заларинском районе. 39-летний местный житель поссорился со своей супругой. Мужчина приревновал жену и в ярости избил ее. Оставив женщину истекать кровью, он ушел из дома. Это произошло вечером 8 марта.

- Ночью она скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На следующий день мужчина добровольно явился в полицию.

Сыщики продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU