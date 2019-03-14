2019-03-14T14:07:12+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска

На улицах, Багратиона, Чайковского и Аносова ограничат движение из-за ремонтных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска.Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! На трех улицах Иркутска ограничат движение транспорта из-за аварийных работ.

- С 15 по 22 марта проезд по улице Багратиона напротив здания №52/3 будет частично ограничен, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Аналогичные меры введут с 18 по 22 марта на улице Чайковского напротив домов №23 и №31.

Кроме того, движение ограничат с 19 по 22 марта в районе дома №2 по улице Аносова. Такие временные изменения связанны с аварийными ремонтными работами на теплотрассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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