Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-14T14:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание, автомобилисты! На трех улицах Иркутска ограничат движение транспорта из-за аварийных работ.

- С 15 по 22 марта проезд по улице Багратиона напротив здания №52/3 будет частично ограничен, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Аналогичные меры введут с 18 по 22 марта на улице Чайковского напротив домов №23 и №31.

Кроме того, движение ограничат с 19 по 22 марта в районе дома №2 по улице Аносова. Такие временные изменения связанны с аварийными ремонтными работами на теплотрассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде. В среднем туристы готовы потратить до четырех тысяч рублей в сутки на зимнее хобби. Подробнее.

Эшелон с трофейной техникой сирийских боевиков прибудет в Иркутск 4 апреля. Увидеть боевую технику из Сирии смогут все желающие. Подробнее.

В Иркутске началась подготовка к пожароопасному периоду. Иркутянам напоминают о правилах безопасности. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU