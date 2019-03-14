2019-03-14T15:36:27+03:00
Происшествия

Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек

Еще 20 человек покинули дом до приезда спасателей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек.Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В пожарную службу Братска поступил сигнал о пожаре, очевидцы рассказали, что горит пятиэтажный дом на улице Пихтовая. К тому времени, как прибыли первые расчеты, около 20 человек успели выбежать из своих квартир.

- Единственный подъезд в доме заволокло дымом, отрезав от выхода 10 человек, живущих на верхних этажах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 6 взрослых и 4 детей спасли с помощью лестниц. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, источником пожара стало неосторожное обращение с огнем, которое допустила хозяйка квартиры на третьем этаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске наградили троих полицейских, спасших на пожаре 7 детей. Инспекторы ГИБДД первыми пришли на помощь. Подробности.

Мать с четырьмя детьми спасли на пожаре в Иркутске. Пожар произошел в доме по улице Автомобильная возле Кайской рощи. Подробности.

Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась от огня в подполье. Ее достали с помощью веревок и передали врачам. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне
При поддержке ИНК открылась фотовыставка о жизни коренных народов Сибири
Братский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита А
По заводу в Култуке губернатор Иркутской области обратился в Минприроды РФ
Валентин Нелюбов представил Сергею Левченко план командно-штабных учений
Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде
Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять
В Иркутской области проверят все объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»
В Иркутской области предложили дать право пенсионерам получать древесину для собственных нужд
Жителя Черемхова, с ножом напавшего на своего приятеля, осудили на 6 лет
Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года началась в Иркутской области
Иркутская таможня арестовала около 200 меховых шуб из Италии, Греции и Китая
Чтобы отомстить брату, сестра сожгла его дом в Иркутской области
Жители Ангарска могут сдать использованные батарейки и пакеты 16 марта
Первенство Европы по боксу 2019: иркутянин прошел в полуфинал
В Иркутске пробки 8 баллов утром 14 марта: на дорогах города 8 ДТП
Исполнилось бы 82: день рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в Иркутске
Чемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метели
44-летнего мужчину, убившего своего приятеля, задержали в Ангарске
Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье