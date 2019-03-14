СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-14T15:36:27+03:00

Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще 20 человек покинули дом до приезда спасателей

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В пожарную службу Братска поступил сигнал о пожаре, очевидцы рассказали, что горит пятиэтажный дом на улице Пихтовая. К тому времени, как прибыли первые расчеты, около 20 человек успели выбежать из своих квартир.

- Единственный подъезд в доме заволокло дымом, отрезав от выхода 10 человек, живущих на верхних этажах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 6 взрослых и 4 детей спасли с помощью лестниц. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, источником пожара стало неосторожное обращение с огнем, которое допустила хозяйка квартиры на третьем этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU