2019-03-14T16:11:03+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица

По области – усиление ветра до 13 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедицаПрогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедицаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 15 марта - переменная облачность, временами будет идти небольшой мокрый снег. По прогнозам синоптиков, ветер в пятницу подует северо- западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -1,-3, днём воздух прогреется до +5, +7 градусов.

- По области - переменная облачность, местами пойдет небольшой и умеренный мокрый снег и снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный с переходом днём в западных районах на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура ночью в Приангарье 0,-5, при прояснении -10,-15. Днём 15 марта ожидается +4, +9, при облачной погоде 0,-5. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде тепло - до +12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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