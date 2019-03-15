2019-03-15T03:34:59+03:00
Спорт

Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль

Соревнования проходили в Калужской области
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль. Фото: Министерства спорта Иркутской областиПервенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль. Фото: Министерства спорта Иркутской области
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Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве России по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет. Соревнования проходили в городе Медынь. В турнире участвовали борцы из 39 регионов России.

- Участники турнира выступали в двух дисциплинах «классика» и «лайт», некоторым удалось завоевать награды в обеих, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Золото завоевали Анастасия Жернакова, Арина Непомнящих, Дарья Дусмеева, Устинья Иванова, Софья Паплаускас, Федор Истомин, Даниил Семенов.

Серебряные медали у Вероники Александровой - две, Анастасии Старухиной, Екатерины Никитиной, Устиньи Ивановой, Аркадия Шевелёва, Даниила Прокофьева, Анастасии Жернаковой, Арины Смолиной, Владислава Сафонова, Владислава Потаенко.

Бронзовые награды судьи присудили Ирине Теймуровой - две, Арине Смолиной, Арине Непомнящих, Дарье Дусмеевой, Олегу Никифоренко, Даниилу Семенову, Даниилу Голеву, Матвею Эпову, Ярославу Дементьеву, Кириллу Витязеву, Максиму Марховенко и Даниил Прокофьеву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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